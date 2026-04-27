إنزاجي: أمامنا 6 مباريات فائقة الأهمية.. ومرارة السد تلازمنا

شدَّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على «الأهمية الفائقة» للمباريات الست المتبقية لـ «الأزرق» ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مبديًا أمله في «إنهاء الموسم بشكل ممتاز».

وخلال مؤتمر صحافي انعقد الإثنين، عشية مواجهة ضمك، الثلاثاء، في الجولة الـ 30 من «روشن»، قال المدرب: «حصلنا على فرصة مناسبة للإعداد للقاء، وسنواجه فريقًا جيدًا لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين، والهزيمة الوحيدة له كانت أمام الأهلي، لذا نتوقعها مواجهة قوية».

وعن طريقة تحضير لاعبيه ذهنيًا بعد مغادرة الفريق دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ثمن النهائي أمام السد القطري، أوضح إنزاجي: «ما زلنا نشعر بمرارة تلك المباراة. كانت نهاية غير جيدة لمشاركتنا في البطولة، لكنني في الوقت ذاته مقتنع بأننا حاولنا وفعلنا كل ما علينا فعله، وأهدرنا فرصًا عدة خلال الوقت الإضافي وهكذا سارت الأمور».

وأشار الإيطالي إلى استمرار معاناة المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تداعيات إصابته، بعكس الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي الذي عاد إلى التدرب «بصورة طبيعية».

وقال عن كوليبالي: «أصيب بكدمة بعد الاصطدام مع زميله، ونزفت دماء تحت الجلد، وحتى اليوم لم يستطع العودة إلى التمارين، وبالطبع نتابع حالته يومًا بعد يوم، لكن إلى الآن لم يتمكن من الجري في الملعب».

ولفت إلى استمرار محاولته تحسين التعامل مع الكرات الثابتة، ولا سيّما دفاعيًا، مستشهدًا بهدف المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو أمام السد، للدلالة على التطوَّر، كونه «أتى من هجمة بدأت بتعامل دفاعي ناجح مع ركنية للمنافس».

وأكد إنزاجي: «أمامنا ست مواجهات فائقة الأهمية، ونخوض ما تبقى بتركيز كبير. سنأخذ كل مباراة على حدة، ونصبّ اهتمامنا حاليًا على لقاء ضمك، ثم نمضي خطوة بخطوة لختام الموسم بشكل ممتاز».

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر، الذي لعب مباراة زائدة.