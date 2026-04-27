يونيو.. طرح تذاكر «WWE NIGHT OF CHAMPIONS»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، الإثنين، عن إطلاق تذاكر عرض WWE Night of Champions، المنظم في الرياض 27 يونيو 2026 في Kingdom Arena، ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع WWE.

وتأتي هذه الاستضافة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة عام 2025 في الرياض، وسجّلت أعلى نسبة مشاهدة داخل الولايات المتحدة لعرض WWE المنظم في السعودية، في تأكيد جديد على مكانة الرياض وجهة رئيسة لأكبر الأحداث الترفيهية والرياضية عالميًا.

ومن المنتظر أن تجمع نسخة هذا العام نخبة من أبرز نجوم WWE في ليلة استثنائية، تُضاف إلى سلسلة الفعاليات العالمية التي تستقطبها السعودية على مدار العام، امتدادًا للزخم الذي يشهده قطاع الترفيه.

وسيتم بث العرض مباشرة في الولايات المتحدة عبر تطبيق ESPN ضمن اشتراك ESPN Unlimited، وعلى المستوى الدولي عبر منصة Netflix.

يذكر أن السعودية تستضيف في العام المقبل 2027 عرض WrestleMania 43 في الرياض العاصمة، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بتنظيم هذا الحدث العالمي خارج الولايات المتحدة وكندا، ويأتي ذلك في سياق الحراك الترفيهي المتواصل في السعودية، الذي يشهد على مدار العام استضافة فعاليات عالمية كبرى، امتدادًا لما يرسخه موسم الرياض من حضور دولي واسع وتجارب نوعية.