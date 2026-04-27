المونديال الإلكتروني.. 700 مدرب و100 دولة

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية الأثنين، عن تعيين أكثر من 700 مدرب ألعاب يمثلون ممثلي المنتخبات الوطنية من أكثر من 100 دولة وإقليم.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، يأتي هذا الإعلان ضمن الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، البطولة العالمية للمنتخبات الوطنية التي تنظم في الرياض، العاصمة السعودية خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026.

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية: :«يتم بناء بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية خطوةً بخطوة، وتُعد مرحلة تعيين مدربي الفرق مرحلة حاسمة وأساسية في عملية البناء. تواجد الفرق هو جوهر الرياضات الإلكترونية بالنسبة للجمهور المتابع ومحبّيها، ولكن حضور المدربين على أعلى المستويات يمنح هذه العملية والبطولة ككل المصداقية التي يريدها الجمهور والمتابعين، ويضيف عوامل الهوية والتوجيه وعلو المعايير لكل فريق. ومع تعيين أكثر من 700 مدرب الآن عبر أكثر من 100 جهة ممثّلة للمنتخبات الوطنية، نحن نحوّل فكرة المنافسة القائمة على الدول إلى نموذج واقعيّ ومنظّم، وسهل الاستيعاب والتطبيق على الساحة العالمية».

ويُعد هذا الإعلان انطلاقة رسمية لمرحلة اختيار قوائم المنتخبات، على أن تُستكمل بحلول 10 مايو المقبل، وسيتولى المدربون مسؤولية اختيار اللاعبين، ووضع الخطط الفنية، وتشكيل الفرق بما يعزّز جاهزيتها للمنافسة على المستوى العالمي.

ويجمع المدربون المعتمدون من المؤسسة بين أبطال عالميين، وقادة مخضرمين، ومواهب صاعدة في مختلف الدول، وجرى اختيارهم من شبكة عالمية تضم أكثر من 90 منظّمة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية، في إطار نموذج متكامل يتيح للفرق تطوير مهاراتها لدخول أعلى مستويات المنافسة العالمية.

وتتوفر القائمة الكاملة لمدربي المنتخبات الوطنية على الموقع الرسمي لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

ويتنوع المدربون بين أصحاب الخبرة الواسعة وحاملي الألقاب من جهة والمواهب الصاعدة من جهة اخرى، ويتطلعون لترك بصمة لهم في هذا المجال، ما يعكس تنامي حضور الرياضات الإلكترونية على المستوى العالمي.

وفي لعبة League of Legends، يواجه "ديلان فالكو"، مدرب فريق جي 2 إي سبورتس "G2 Esports" وأحد أبرز الأسماء في دوري إل إي سي "LEC"، مجموعة من المدربين الصاعدين مثل الفرنسي كوينتين "زيف" فيغييه، والمغربي جوناس "ميمينتو" المرغيتشي.

وفي لعبة Rocket League، يحظى الهولندي يوس فان ميرس "فايولينت باندا" بسجلٍ عالمي حافل بالبطولات والألقاب، فيما يبرز المدرب السعودي عبدالرحمن سعد بن فايز "D7oom-24"، وهو أصغر المدربين سنًا في البطولة، على رأس أحد أبرز الفرق المرشحة في السعودية.

أما الجهاز التدريبي للمنتخب السعودي، فيضم فريقًا قياديًا متعدد التخصصات يشرف على تمثيل السعودية في كافة ألعاب بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026.

ويشمل الفريق كلّاً من السعودي ديفل للعبة Dota 2، والسعودي حمزاوي للعبة Honor of Kings، والأرميني إدوارد للعبة League of Legends، والفلبيني ليريك للعبة Mobile Legends: Bang Bang، والصيني الأمريكي ستارز للعبة PUBG MOBILE، والسعودي مادسكيلز للعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، والسعودي "D7oom-24" للعبة Rocket League، والدنماركي أندرياس للعبة VALORANT. ويتولى كلٌّ منهم مسؤولية توجيه الفريق في إعداد اللاعبين، وتطوير التشكيلة، ووضع الاستراتيجية التنافسية في لعبته الخاصة.

ويبرز الحضور المتنامي للمدربات في تشكيل الفرق، منهم التشيلية كاميلا "ميا" لوبيز، المديرة والمحللة والمدربة المحترفة عالميًا في PUBG MOBILE، إلى جانب البولندية نيكول كيهايوفا "كيهايويو". وفي ألعاب أخرى، تتولى الألمانية سابرينا شتاركه "سيا" القيادة في Honor of Kings، بينما تشارك الرومانية ألكسندرا سيميون "رين" في Mobile Legends: Bang Bang، في حين تشهد لعبة VALORANT مشاركاتٍ بارزة من مناطق ناشئة، بما فيها مثلاً المدربتان فيليسيا سيرساك "فيلي" (مولدوفا) وسييدا "سكيل" سمّان (باكستان).