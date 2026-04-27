رودجرز: عقلية القادسية تطمئنني.. ونعالج الأخطاء

أكد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، اطمئنانه على الرغم من تراجع النتائج أخيرًا، نظرًا لامتلاك لاعبيه عقلية الفوز.

وقال في مقابلةٍ مقتضبةٍ مع المركز الإعلامي لناديه بُثّت الإثنين: «ليس لديّ أي قلق بشأن توفر عقلية الفوز، أراها كل يوم خلال التدريبات، التي تكون تنافسية للغاية».

وأهدر الفريق سبع نقاط في الجولات الثلاث الأخيرة، بخسارته من الاتفاق 2ـ3، وتعادله 1ـ1 مع ضمك، و2ـ2 مع الشباب. مع ذلك، بقِيَ في المركز الرابع، على لائحة الترتيب، ويمتلك 62 نقطة.

ولحساب الجولة الـ 30، ينزل القادسية ضيفًا على الرياض، مساء الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

ولفت رودجرز إلى جاهزية لاعبيه للمباراة، وأوضح: «هذا الفريق لديه القدرة على القتال والعودة في النتيجة»، مؤكدًا تحليله الأخطاء وسعيه إلى التحسين وتعزيز الجوانب الإيجابية.

وقبل خمس جولات على نهاية الموسم، تطلَّع المدرب إلى الضغط بقوّة، بعد الحصول على فترة راحة خلال التوقف الأخير للمسابقة.

وأبان: «أعدنا الثقة إلى اللاعبين، وندخل بدافع كبير للفوز وتقديم أداء جيد»، مشيرًا إلى جاهزية لاعبيه باستثناء المصابين.