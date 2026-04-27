40 لاعبا يختتمون «كوراش الرياض»

اختتمت اللجنة السعودية للكوراش منافسات بطولة منطقة الرياض التي جرت على مدى يومين متتاليين بمقر مدارس «أبراج المعرفة للتعليم» في العاصمة، وبمشاركة 40 لاعبًا ولاعبةً في مختلف الفئات السنية.

وبدأت البطولة بالتصفيات الأولية في يومها الأول، واختُتمت منافساتها بتتويج سعيد الزهراني بالميدالية الذهبية بعد فوزه على عبد الله حسام، صاحب الميدالية الفضية، في المجموعة الأولى فئة الكبار. أمَّا في المجموعة الثانية للفئة ذاتها، فتُوِّج أحمد الغامدي بالميدالية الذهبية، وحصل فارس الغراش على الفضية، وإبراهيم العيد على البرونزية.

وفي فئة الكبار سيدات، المجموعة الأولى، تُوِّجت شوق البريك بالميدالية الذهبية، وحصدت الجوهرة بنت ياسر الشلهوب الفضية. وفي المجموعة الثانية، تمكَّنت نجود المسعري من نيل الميدالية الذهبية بعد فوزها على إيثار السليم، صاحبة الفضية.

وفي منافسات فئة تحت 15 عامًا، حصد إياد المغربي الميدالية الذهبية في المجموعة الأولى، وتُوِّج يحيى إسلام بالذهبية في المجموعة الثانية. وفي الفئة ذاتها إناث، حصلت سيرين رسمي على الميدالية الذهبية.