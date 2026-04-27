«الرياضة للجميع» يعيد تشكيل مجلس الإدارة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تشكيل مجلس إدارته الجديد برئاسة الأمير خالد بن الوليد بن طلال، سعيًا لتعزيز الجهود التي تهدف إلى رفع معدّلات ممارسة النشاط البدني، وتأكيد مكانة السعودية كمرجعية عالمية في الرياضة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة نخبة من القيادات الوطنية، تجمع بين الخبرات الدبلوماسية والتنفيذية والاستثمارية، بما يدعم توجهات الاتحاد نحو توسيع أثره محليًا وتعزيز حضوره دوليًا، حيث ضم المجلس كلاً من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد وعضو مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك»، وسعادة الدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، وفراس القاسم المستشار في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك».

كما انضم للمجلس في تشكيله الجديد كلٌ من الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وريتشارد أتياس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة ريتشارد أتياس وشركاه، ورئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وسعادة الأستاذ خالد بن عبد الله البكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، وسعادة حماد بن خالد البلوي رئيس قطاع الاستراتيجية والتخطيط في الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن المرحلة المقبلة تمثّل نقطة تحول في مسيرة الاتحاد، قائلاً: «ننتقل اليوم من مرحلة البناء إلى مرحلة التوسع والتأثير، حيث يشكل هذا المجلس منصة قيادية لدفع الرياضة المجتمعية إلى آفاق جديدة، وتعزيز حضور السعودية عالميًا كنموذج متقدم في جعل النشاط البدني أسلوب حياة. ونعمل من خلال هذا التشكيل على إطلاق مبادرات نوعية، وتوسيع الشراكات، ورفع جودة البرامج بما يحقق أثرًا مستدامًا على المجتمع».

من جانبها، أوضحت شيماء الحصيني المدير التنفيذي للاتحاد، أن تنوع الخبرات داخل مجلس الإدارة سيمكّن الاتحاد من تسريع تحقيق مستهدفاته، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في البرامج والمبادرات، وأضافت: «يعزز المجلس الجديد وما يمثله من تنوع في الخبرات، من قدرتنا على التحرك بمرونة أكبر نحو بناء منظومة رياضة مجتمعية متكاملة، ترتكز على الابتكار والشراكات الدولية، وتستهدف الوصول إلى جميع فئات المجتمع، مع توسيع نطاق التأثير، وتحويل الرياضة من نشاط إلى نمط حياة يومي مستدام».