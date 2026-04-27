بنقاط الأنوار.. العلا يجدد الصراع على الثانية

تمسك فريق العلا الأول لكرة القدم، بالمنافسة على مراكز الصعود إلى دوري روشن السعودي، عقب فوزه الثمين خارج دياره على مضيفه نادي الأنوار بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل هدفي العلا دانيلو باربوسا عند الدقيقة 45+4، وكولوريس بالدقيقة 54، فيما أحرز للأنوار رضا بن سايح «79».

دخل العلا المواجهة برغبة هجومية واضحة لحصد النقاط الثلاث، حيث نجح الفريق في فرض أسلوبه وتسجيل هدفين منحاه الأفضلية الميدانية.

ورغم محاولات نادي الأنوار العودة في النتيجة وتقليص الفارق بهدف وحيد، إلا أن دفاع العلا استبسل في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، ليعود الفريق إلى دياره بنقاط المباراة كاملة.

بهذا الانتصار، رفع نادي العلا رصيده إلى 62 نقطة، في المركز الرابع، مضيقًا الخناق على الدرعية والفيصلي، بانتظار ما ستسفر عنه بقية مواجهات الجولة، بعدما حسم أبها المنافسة وخطف بطاقة الصعود الأولى المباشرة.

في المقابل، توقف رصيد نادي الأنوار عند 38 نقطة، ليبقى في المناطق الدافئة بمنتصف جدول الترتيب.