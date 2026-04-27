العدالة يعاقب الجبلين وينعش آماله في البقاء

قلب فريق العدالة الأول لكرة القدم تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 أمام ضيفه الجبلين في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري« يلو»لأندية الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة، أنعش العدالة حظوظه في الهروب من مناطق الهبوط بعدما رفع رصيده النقطي، مؤكدًا تفوقه على الجبلين الموسم الجاري بعد أن كرر نتيجة ذهاب الدور الأول «2-1».

وفي المقابل، تعثر الجبلين في مساعيه لتعزيز موقعه في المربع الذهبي والمنافسة على بطاقة الملحق المؤهلة لدوري روشن، ليتجمد رصيده عند 53 نقطة.

بدأ الضيوف المباراة بضغط هجومي أثمر عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 عبر اللاعب جواو نوفايس، لينتهي الشوط الأول بتأخر العدالة بهدف نظيف. ومع انطلاقة الشوط الثاني، دخل العدالة بروح قتالية عالية، حيث تمكن المهاجم رانجا شيفافيرو من إدراك التعادل في الدقيقة 51، قبل أن يضيف الفريق هدف الفوز الذي منحهم نقاط المباراة كاملة.

ورفع العدالة رصيده إلى 24 نقطة وقفز إلى المركز الـ 15، بينما بقى الجبلين عند 54 نقطة في المركز الخامس.