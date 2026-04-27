أوقفت هويدت وهيندري.. «الانضباط» تغرّم الأهلاوية 230 ألفا وترفض الاحتجاج

غرَّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم كلًّا من الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول، والبرازيلي ويندرسون جالينو، الجناح الأيسر، وزميله الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، وتاوا أنتونيس جوميس، مصور النادي، بمبلغ إجمالي قدره 230 ألف ريالٍ نظير ما بدر منهم بعد مواجهة الفيحاء، 8 أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن.

وحذَّرت اللجنة في قراراتها توني وجالينو من إثارة الرأي العام، واللاعب الإنجليزي والمدرب والمصور من الإساءة لمسؤولي المباراة.

وتلقَّى توني الغرامة الأكبر بواقع 90 ألفًا، مقابل 50 ألفًا لجالينو، ومثلها للمصور، و40 ألفًا ليايسله.

ووفقًا للجنة، خالف توني المادتين «50-2» و«50-4» من لائحة الانضباط والأخلاق، عبر بثِّه منشوراتٍ في حسابه بمنصة «إنستجرام»، «تضمَّنت الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وإثارة الرأي العام».

وأشارت إلى مخالفة جالينو المادة «50-4» من خلال بثِّه منشوراتٍ في حسابه بمنصة «إكس»، «تضمَّنت إثارة الرأي العام».

وأفادت بمخالفة يايسله المادة «50-2» من اللائحة خلال تصريحه في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، والإساءة الإعلامية تجاه مسؤوليها.

وأيضًا مخالفة مصور النادي المادة ذاتها ببث منشورٍ عبر حسابه الرسمي في منصة «إنستجرام»، «تضمَّن الإساءة تجاه مسؤولي المباراة».

وجاءت جميع القرارات نهائيةً باستثناء عقوبة توني القابلة للاستئناف وفق نص الحُكم الذي اتَّخذته اللجنة.

وقرَّرت «الانضباط والأخلاق» أيضًا رفض احتجاج الأهلي من الناحية الشكلية على قرارات حكم المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، دون وجود فرصةٍ للاستئناف.

وفي سياقٍ مختلفٍ، وقَّعت اللجنة عقوبة الإيقاف مباراتين، شاملةً الإبعاد التلقائي، في حق الهولندي ويسلي هويدت، مدافع الشباب، على خلفية طرده خلال مباراة فريقه مع القادسية، 14 أبريل الجاري، في الدوري.

وأشارت إلى مخالفته المادة «48-1-2» من لائحة الانضباط والأخلاق عبر ارتكابه «أفعالًا بذيئةً ومهينةً تجاه مقاعد بدلاء الفريق المنافس، وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة».

وشملت عقوبته غرامةً ماليةً قدرها 20 ألف ريال، دون منحه حق الاستئناف على القرار.

وفرضت عقوبةً مماثلةً على الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع الاتفاق، على خلفية البطاقة الحمراء التي نالها في مباراة فريقه مع النصر بتاريخ 15 أبريل، لـ «ارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب الفريق المنافس، وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة».

وغرَّمت اللجنة نادي الحزم 10 آلاف ريالٍ لحصول ستةٍ من لاعبيه على إنذاراتٍ خلال مباراة الفريق مع الرياض.

وأنزلت عقوبةً مماثلةً بنادي الفتح لرمي جماهيره ثلاث علب مياهٍ على أرضية الملعب، لم تصب أحدًا خلال مباراة الفريق مع الخليج.