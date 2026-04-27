عسيري خارج حسابات الخليج

يغيب أحمد عسيري، مدافع فريق الخليج الأول لكرة القدم، عن مواجهة النجمة، الثلاثاء، في الدمام، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، حسبما أوضح لـ «الرياضية» مصدر خاص.

وأصيب المدافع، البالغ من العمر 34 عامًا، خلال أداء الإحماءات قبل الخسارة من الفتح 0-1، الجمعة، ضمن الجولة الـ 29.

واضطر الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب الخليج الجديد، إلى إبعاده عن التشكيل الأساسي، وأشرك بدلًا منه عبد الله الحافظ.

ووفق مصدر «الرياضية»، يغيب عسيري منذ ذلك الحين عن التدريبات، وتأكّد خروجه من حسابات مباراة النجمة، المقرّرة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، فيما يُرجَّح استمرار الحافظ في التشكيل الأساسي.

ويستضيف الخليج، الـ 11 برصيد 31 نقطة، صاحب المركز الأخير، الذي تأكدت بالفعل عودته إلى دوري الدرجة الأولى.

واستعان النادي الشرقاوي بالأوروجوياني لتولي القيادة الفنية لفريقه، بعد انتقال اليوناني جورجيوس دونيس لتدريب المنتخب السعودي الأول.