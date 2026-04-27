«الاستئناف» ترفض طعن الاتحاد ضد احتفالية توني

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم طعن نادي الاتحاد على رفض شكواه ضد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي.

ونسب الاتحاد إلى توني «فعل إشاراتٍ بذيئةٍ ومهينةٍ ومسيئةٍ وتمييزيةٍ» تجاه جماهير النادي أثناء احتفاله بإحراز هدفٍ خلال مباراة «ديربي» جدة ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وقبِلت لجنة الانضباط والأخلاق الشكوى شكلًا، ورفضتها من الناحية الموضوعية، فيما أتاحت الاستئناف على قرارها، الصادر في 12 مارس الماضي.

أمام ذلك، قدَّم النادي ملفًا أمام لجنة الاستئناف، طعنًا في القرار.

ورفضت «الاستئناف» الطعن، وصادرت رسومه المدفوعة لحساب اتحاد اللعبة، وأتاحت الطعن على قرارها الصادر الأحد، والمُعلَن مساء الإثنين عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وانتهى لقاء «ديربي» جدة بين الأهلي والاتحاد بفوز الأول 3ـ1، في 6 مارس.