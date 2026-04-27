انتفاضة الفيصلي تخنق الدرعية.. والعروبة يكسب الجندل

ضيَّق فريق الفيصلي الأول لكرة القدم الخناق على الدرعية في صراعهما لخطف بطاقة التأهل المباشر الثانية إلى دوري روشن السعودي بفوز الأول على مضيفه الرائد 2ـ1، الإثنين، ضمن الجولة الـ 31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وعلى ملعب نادي الرائد في القصيم، حوَّل الفيصلي تأخره بهدفٍ إلى انتصارٍ بهدفين رافعًا رصيده إلى 64 نقطةً، ومتأخرًا بفارق نقطتين عن الدرعية «الثاني»، بينما بقي الرائد عند 48 نقطةً في المركز السابع.

وبادر الرائد بالتسجيل بهدفٍ عكسي، سجله محمد جحفلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني انتفض الفيصلي، وأحرز هدفين عن طريق أندرو مرانو عند الدقيقة 56، ولوفارو هنريك «79».

وفي مباراة ثانية حقق العروبة فوزا مهما امام الجندل 2-1، على ارض ملعب جامعة الجوف وسجل الجندل هدف التقدم عند الدقيقة 36 عن طريق احمد الشويفعي

وسجل سيمي هداف العروبة هدف التعادل عند الدقيقه 45+2 ليعود العروبة ويسجل الهدف الثاني عن طريق سيمي في الدقيقةً 57

وبهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 56 نقطةً في المركز الخامس . أمَّا الجندل فتجمَّد رصيده عند 29 نقطةً، في المركز14