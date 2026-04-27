الشويرخ يغطي غياب هويدت

يعوِّض محمد الشويرخ، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، زميله الهولندي ويسلي هويدت في مواجهة الفتح، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، تكرارًا لما حدث أواخر اللقاء الماضي أمام القادسية، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وكان هويدت تعرض للطرد في الدقيقة 76 من لقاء الفريق مع القادسية ضمن الجولة الـ 29، وبعد 3 دقائق دخل الشويريخ الملعب لتغطية نقص الدفاع.

وعلى خلفية الطرد، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الهولندي مباراتين.

وحسب المصادر، قرر الجزائري نور الدين زكري، مدرب الشباب، الرهان مجددًا على الشويرخ، من بداية اللقاء الذي يستضيف فيه «الليوث» فريق الفتح على ملعب «إس إتش جي أرينا».

من جهة ثانية، خاض السويسري فنسنت سيرو، لاعب وسط الفريق، جزءًا من التدريبات، الإثنين، لليوم الثاني على التوالي.

ورجّحت المصادر اكتمال جاهزيته للمشاركة أمام التعاون، 3 مايو المقبل، في الجولة الـ 31 من الدوري.

ويغيب السويسري عن الفريق بسبب إصابة عضلية تعرض لها أثناء وجوده مع منتخب بلاده الشهر الماضي.