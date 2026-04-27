أخضر الشاطئية ينافس على برونزية «سانيا»

يخوض فريق السعودية لكرة القدم الشاطئية، الأربعاء المقبل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، وذلك بعد أن خسر مواجهة الدور نصف النهائي أمام المنتخب العُماني بنتيجة 4-5، الإثنين.

وقدّم أخضر الشاطئية مواجهة قوية في نصف النهائي، قبل أن يحسم المنتخب العُماني بطاقة التأهل للمباراة النهائية، فيما يواصل فريق السعودية حضوره في منافسات كرة القدم الشاطئية بالمنافسة على الميدالية البرونزية في ختام مشواره بالدورة.

ومن المقرر أن يلتقي أخضر الشاطئية في مباراة تحديد المركز الثالث مع نظيره الفلسطيني.

أما في منافسات المصارعة الشاطئية، يبدأ فريق السعودية الثلاثاء مشاركته في الدورة، ممثلًا بثلاثة لاعبين، وهم: عبداللطيف البكري في وزن 70 كجم، ومعاذ الراشدي في وزن 80 كجم، وريان محمد في وزن فوق 90 كجم. وتُقام منافسات المصارعة الشاطئية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة عدد من المنتخبات الآسيوية.