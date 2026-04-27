142 دقيقة تقود أرينا إلى ربع نهائي مدريد

استعادت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنَّفة الأولى عالميًّا، زمام المبادرة بعد خسارتها المجموعة الأولى، لتفوزعلى اليابانية نعومي أوساكا 6ـ7 و6ـ3 و6ـ2 في مباراةٍ مثيرةٍ ضمن بطولة مدريد المفتوحة للتنس، الإثنين، وتبقي على آمالها في الدفاع عن اللقب.

ونجحت لاعبة روسيا البيضاء، الفائزة باللقب ثلاث مرات في العاصمة الإسبانية والمتوَّجة باللقب العام الماضي، ‌في الصمود أمام الهجوم ‌المبكر من أوساكا، المصنَّفة الأولى عالميًّا ​سابقًا، ‌قبل ⁠أن تفرض ​سيطرتها في ⁠مباراةٍ استمرت ساعتين و22 دقيقةً.

وهذه المباراة الثالثة بين اللاعبتين اللتين فازت كلٌّ منهما بأربعة ألقابٍ في البطولات الأربع الكبرى. وقد جرت المواجهتان السابقتان في «إنديان ويلز» الموسم الجاري، وقبل نحو ثمانية أعوامٍ عندما فازت أوساكا على سابالينكا في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2018.

وانتهى الشوط الأول المتوتر والمتوازن باللجوء لشوطٍ فاصلٍ، وتقدَّمت ⁠أوساكا، التي كانت تُرسل أولًا، بعد أن أخطأت ‌سابالينكا على الشبكة، وشنَّت اللاعبة اليابانية ‌هجومًا مضادًا حادًّا، لتسيطر على المباراة.

وتقدَّمت أوساكا ​بسرعة 5ـ0، وأنهت الشوط الفاصل ‌7ـ1، لتفوز بالمجموعة 7ـ6.

وكان أداء أوساكا خاليًّا من الأخطاء تقريبًا من ‌الخط الخلفي للملعب في المجموعة الأولى، إذ أطلقت ضرباتٍ أرضيةً عميقةً ومستقيمةً، تركت سابالينكا في حالة تخبطٍ مرارًا.

وردَّت المصنَّفة الأولى بقوةٍ أكبر، وحصلت على الفور على ثلاث نقاطٍ لكسر الإرسال في الشوط الأول على إرسال أوساكا. ‌

وعلى الرغم من أن أوساكا صمدت لتعادل النتيجة 1ـ1 بعد معركةٍ طويلةٍ استمرت 15 دقيقةً إلا أن ⁠الزخم تحوَّل.

وسجلت ⁠أوساكا أول كسرٍ للإرسال، لكنَّ سابالينكا ردَّت على الفور لتعادل النتيجة 2ـ2 عندما ارتكبت منافستها خطأ مزدوجًا والنتيجة هي 0ـ40. وبعد تهديدها مرارًا وتكرارًا، حصلت سابالينكا أخيرًا على الكسر الحاسم في الشوط الثامن، وأكملت المجموعة.

وحملت لاعبة روسيا البيضاء هذا الزخم إلى المجموعة الحاسمة، وكسرت إرسال منافستها في الشوط الرابع بعد ثلاث نقاطٍ لكسر الإرسال.

وأظهرت أوساكا إحباطها، فحطمت مضربها على أرض الملعب عندما تقدمت سابالينكا 4ـ2. وتبع ذلك كسرٌ آخرٌ للإرسال، لتصبح النتيجة 5ـ2 قبل أن تحسم سابالينكا الفوز 6ـ2، وتتأهل إلى دور ​الثمانية حيث ستواجه الأمريكية هايلي بابتيست.