الثلاثاء.. النصر يقيّم مارتينيز قبل «الكلاسيكو»

يُقيِّم الجهاز الطبي في نادي النصر، قبل التدريب الجماعي الثلاثاء، قدرة الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على المشاركة أمام الأهلي الأربعاء، وفقًا لما كشفت عنه مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

واشتكى مارتينيز من آلامٍ عضليةٍ، وصفتها المصادر بـ «البسيطة»، وشارك في جزءٍ من الحصة التدريبية للفريق، مساء الإثنين، اقتصر على الجوانب البدنية، بعدما ارتاد العيادة الطبية، واستخدم النادي الصحي.

واستقبلت العيادة نواف العقيدي، حارس المرمى، الذي اشتكى، الأحد، من آلامٍ جديدةٍ في العضلة الخلفية.

وفي ظل غياب العقيدي مُجدَّدًا، وابتعاد الحارسين راغد نجار ومبارك البوعينين بسبب إصابتين في الركبة، استدعى البرتغالي جورجي جيسوس الحرَّاس عبد الرحمن العتيبي وسلطان الماص وحسن المنهالي من الفئات السنية، وأشركهم في تدريب الإثنين، الذي أكمله الجناح السنغالي ساديو ماني.

وحالت الإنفلونزا دون إكمال ماني تدريب الأحد، لكنَّه تعافى منها، وأظهر جاهزيته البدنية.

وتعافى من العارض الصحي ذاته الفرنسيان الجناح كينجسلي كومان، والمدافع محمد سيماكان، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، والظهير سلطان الغنام، وعلي الحسن، لاعب الوسط. وأدى اللاعبون الخمسة آخر حصتين تدريبيتين للفريق، وتأكَّدت جاهزيتهم مع ماني لمواجهة الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.