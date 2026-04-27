الهلال يعلّق ملف هيوز.. ويبحث عن بدائل

علَّقت إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الحالي لليفربول الإنجليزي، لتولي المنصب ذاته في النادي العاصمي، وفق ما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وأوضح المصدر ذاته، أن سبب تعليق المفاوضات يعود إلى رغبة هيوز في أداء مهامه بنظام العمل عن بُعد مع الاكتفاء بزيارة الرياض، العاصمة السعودية، خلال فترات محدَّدة، وهو ما لا يتوافق مع التصوُّر الإداري للهلال في المرحلة المقبلة.

وأكد أن إدارة النادي بدأت دراسة عدد من الملفات البديلة لأسماء أخرى تمهيدًا لاختيار المدير الرياضي الجديد، على أن يُحسم القرار قبل فتح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت «الرياضية» أشارت في خبر سابق، نُشِرَ 15 أبريل الجاري، إلى دخول الهلال في مفاوضات مع هيوز، وذكرت حينها أن المدير الرياضي الإسكتلندي طلب العمل إلى جانب طاقم متكامل، يتكوَّن من ستة أعضاء، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال مراحل التفاوض الأولى.

وحسبَ مصادرَ، توقفت المباحثات لاحقًا بعد بروز تباين حول آلية العمل والحضور اليومي داخل مقر النادي، ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم الملف، والاتجاه نحو خيارات أخرى.

ويُعدُّ هيوز من الأسماء البارزة في الإدارة الرياضية الإنجليزية، إذ انضمَّ إلى ليفربول في يونيو 2024 قادمًا من بورنموث، وأسهم في مرحلة التحوُّل التي تُوِّج خلالها الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.