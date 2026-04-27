طرح الاتحاد يجمّد الانتخابات

يتباحث صندوق الاستثمارات العامة مع وزارة الرياضة، خلال الفترة الجارية، حول طرح شركة نادي الاتحاد السعودي للبيع في المرحلة المقبلة، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ مطلَّعةٌ.

ووفق المصادر ذاتها، قد تؤدي الترتيبات المرتبطة بعملية الطرح إلى إلغاء انتخابات مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية للموسم المقبل في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الاستحواذ، وتهيئة المسار القانوني والتنظيمي أمام المستثمرين المحتملين.

وذكرت المصادر، أن الطرح المنتظر سيتزامن مع استقبال طلبات الجهات الاستثمارية الراغبة في استحواذ النادي وفق إطار تنظيمي يستهدف تسريع مراحل البيع، واختيار المستثمر الأنسب، بما يعزِّز فرص الدخول في مرحلة تنافسية على ملكية الشركة.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يُحدِّد آلية الطرح، أو الجدول الزمني المرتبط به، في وقت تتواصل فيه المشاورات بين الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات النهائية.

ويأتي هذا التوجُّه امتدادًا لخطوات سابقة شهدها القطاع الرياضي السعودي في ملف تخصيص الأندية، إذ أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة، 16 أبريل الجاري، توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها الشركة 70 في المئة من إجمالي رأسمال شركة نادي الهلال.

وأوضحت شركة المملكة القابضة، في بيان منشور على موقع «تداول»، أن الاتفاقية بُنيت على قيمة منشأة كلية، بلغت 1.4 مليار ريال، فيما بلغت حقوق الملكية 1.2 مليار، وتُمثِّل 100 في المئة من إجمالي حقوق ملكية الشركة.

وبناءً على ذلك، بلغت قيمة المقابل المالي لاستحواذ حصة 70 في المئة من شركة الهلال مبلغ 840 مليون ريال.