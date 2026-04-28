الثالث تواليا.. السد يتوج بلقب الدوري

توج فريق السد الأول لكرة القدم بطلًا للدوري المحلي بعد فوزه، الإثنين، على الشمال المنقوص عدديًا 3-2 في الجولة الـ 22 والأخيرة وذلك للمرة الثالثة تواليًا.

ورفع السد رصيده إلى 45 نقطة متقدمًا بفارق خمس نقاط عن الشمال الوصيف، معززًا سيطرته على البطولة بالظفر باللقب الـ 19 في تاريخه، وهو رقم قياسي.

ورغم أن نقطة كانت كفيلة لتأمين التتويج، إلا أن فريق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني رمى بثقله مبكرًا وافتتح النتيجة عبر أكرم عفيف الذي توغل وسدد كرة قوية ارتطمت بقدم الإيراني أوميد إبراهيمي وأكملت طريقها للشباك «19».

ولم يستفق الشمال من صدمة الهدف الأول حتى عاجله السد بالثاني عندما توغل البرازيلي كلاودينيو ليتجاوز أكثر من مدافع قبل أن يمرر لمواطنه روبرتو فيرمينو الذي حول الكرة زاحفة داخل المرمى«22».

وأصيبت مساعي فريق المدرب الإسباني ديفيد براتس بالعودة في مقتل بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع الجزائري عبد الصمد بوناصر إثر منعه عفيف من فرصة انفراد تام «50».

وتحدى الشمال النقص العددي وقلص الفارق عبر الجزائري بغداد بونجاح الذي استغل تمريرة الإسباني اليكس كويادو «65»، لكن البرازيلي باولو أوتافيو رد بسرعة مستغلا تمريرة مواطنه جيوفاني هنريكي معيدا فارق الهدفين بعد دقيقتين فقط «67».

وقلص الشمال الفارق مجددًا عبر ركلة جزاء كسبها كويادو ونفذها الكولومبي جيسون موريو بنجاح«85»، من دون أن ينجب فريقه الخسارة.

وهبط أم صلال الى مصاف أندية الدرجة الثانية بشكل مباشر عقب خسارته أمام الأهلي 1-3.