بيراميدز يسقط الأهلي.. وإنبي يحبط الزمالك

تغلَّب فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم على ضيفه الأهلي 3ـ0، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز، وشدَّد الخناق على الزمالك المتصدر، الذي تعثر بتعادله دون أهدافٍ مع إنبي.

وعلى ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، سجل فيستون ماييلي، لاعب الكونغو الديمقراطية، «70 و77»، وكريم حافظ «90+4» من ركلة جزاءٍ ثلاثية بيراميدز، الذي رفع رصيده إلى 47 نقطةً في المركز الثاني متأخرًا بفارق ثلاث نقاطٍ عن الزمالك «50».

وأهدر الزمالك كامل النقاط للمرة الأولى في مرحلة تحديد البطل بعد تحقيقه فوزين على المصري وبيراميدز.

في المقابل، تجمَّد رصيد الأهلي عند 44 نقطةً في المركز الثالث، وابتعد عن سباق اللقب قبل ثلاث مبارياتٍ من النهاية.

ويلتقي الزمالك فريق الأهلي في مباراة القمَّة على ملعب القاهرة الدولي، الجمعة، فيما يصطدم بيراميدز مع إنبي في التوقيت نفسه على ملعب الدفاع الجوي.

وفي وقتٍ سابقٍ، فرض إنبي التعادل دون أهدافٍ على الزمالك، وكان قد فاز عليه 1ـ0 في مباراة الدور الأول.

وعلى الرغم من الحضور الجماهيري الكثيف من قِبل جمهور الزمالك إلا أن إنبي كان الأفضل في بداية المباراة، وأبعد عمر جابر والحارس المهدي سليمان محاولاتٍ عدة من أقطاي عبد الله الذي قاد هجوم الفريق الضيف.

وتأخرت أولى محاولات الزمالك حتى الوقت بدل الضائع للشوط الأول حين سدَّد المغربي محمود بنتايك كرةً قويةً، تصدى لها الحارس عبد الرحمن سمير.

وسيطر الزمالك على مجريات النصف الثاني من المباراة، ووقفت العارضة أمام رأسية محمود حمدي «الونش» في الدقيقة 52 قبل أن يهدر الأنغولي شيكو بانزا، والبرازيلي جوان بيزيرا فرصتين متتاليتين.