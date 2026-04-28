يونايتد يلامس الأبطال بثنائية برنتفورد

اقترب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم خطوة إضافية من التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه الصعب على ضيفه برنتفورد 2-1، في ختام منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الممتاز الإثنين.

وسجل البرازيلي كاسيميرو «11» والسلوفيني بنيامين شيشكو «43» هدفي يونايتد، فيما وقع الدنماركي ماتياس ينس هدف برنتفورد الوحيد «87».

وعزز يونايتد موقعه في المركز الثالث برصيد 61 نقطة ليتقدم بفارق 11 نقطة عن برايتون السادس، حيث تضمن المراكز الخمسة الأولى التأهل للمسابقة القارية الأم في الموسم المقبل.

ويحتاج فريق المدرب مايكل كاريك إلى نقطتين فقط من مبارياته الأربع الأخيرة لضمان عودته إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2023-2024.

ويستضيف يونايتد غريمه التقليدي ليفربول الرابع بفارق ثلاث نقاط، الأحد في مباراة حاسمة ستحدد بشكل كبير هوية صاحب المركز الثالث.

وكان آخر فوز لبرنتفورد على ملعب «أولد ترافورد» في 1937، وقد دفع ثمن بدايته البطيئة في زيارته الأخيرة غير الموفقة.

وأكد الهدف الرأسي لكاسيميرو بعد تمريرة من البرتغالي برونو فرنانديش، والرابع له في آخر ست مباريات، قيمة لاعب الوسط البرازيلي المخضرم ابن الـ 34 عاما الذي سيرحل عند انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

واستغل يونايتد الأخطاء الدفاعية لضيفه ليضاعف تقدمه بعدما انطلق فرنانديش نحو منطقة جزاء برنتفورد، ومرر الكرة إلى شيشكو الذي سددها بقوة في المرمى من مسافة 10 ياردات «43».

ورفع فرنانديش عدد تمريراته الحاسمة إلى 19 الموسم الجاري، وهو يسعى لتحطيم الرقم القياسي البالغ 20 في موسم واحد حققه الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين.

واشعل هدف ينسن من كرة مقوسة رائعة من مسافة 20 ياردة في الدقيقة 87، فتيل الإثارة في الدقائق الأخيرة، لكن يونايتد صمد بصعوبة حين تصدى حارسه البلجيكي سينه لامينتس ببراعة لرأسية الدنماركي ميكيل دامسغارد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.