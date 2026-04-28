كومباني: فريقي الأفضل.. ولا أسرار أمام باريس

أكد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أنه محقٌّ في وصف البافاري بالأفضل في أوروبا.

وأوضح المدرب في مؤتمر صحافي، الإثنين، قبل المباراة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أنه يريد أن يتمكَّن فريقه من فعل الشيء نفسه الموسم المقبل.

وقال كومباني: «أعتقد أن حامل اللقب له الحق دائمًا في ادعاء بعض الأمور، لكنني آمل أن أكون الموسم المقبل في وضعٍ يسمح لي بقول الشيء نفسه».

وأضاف: «نحن نناضل من أجل هذا اللقب الذي فاز به باريس بالفعل، وهم يستحقون كل الثناء، وعندما ينظرون إلى الأمر بهذه الطريقة فلا داعي لأن أضيف أي شيءٍ، لكننا نريد أن نكون في هذا الموقف، ونريد أن نحصل على ما لديهم».

وفاز بايرن بقيادة كومباني على باريس في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري والموسم الماضي، لكنَّه خسر عندما التقى الفريقان في كأس العالم للأندية، يوليو الماضي.

وسُئل المدرب البلجيكي عن كيفية تعامل فريقه مع القوة الهجومية لباريس، الذي يضم مواهبَ مثل خفيتشا كفاراتسخيليا، وعثمان ديمبيلي، وديزيري دوي، فردَّ: «يمكنني أن أطرح عليك سؤالًا آخرَ: ماذا سيفعلون مع مهاجمينا؟ لذا فإن الأمر يسري في كلا الاتجاهين».

وتابع البلجيكي: «الفريقان مبدعان للغاية سواء في اللعب الخططي، أو المواجهات الفردية، إضافةً إلى إيجاد الحلول في المساحات الضيقة، لذا لا توجد أسرارٌ حقيقيةٌ. الأمر يتعلَّق بالتفاصيل. يتعلَّق بالكثافة والطاقة».

وأردف: «الشيء الوحيد الذي نمتلكه، والأفضلية التي نتمتع بها، أننا لعبنا ضد باريس كثيرًا، لكنْ الأمر نفسه ينطبق عليهم. عليهم حل مشكلاتنا أيضًا».

ولن يكون كومباني على مقاعد البدلاء في باريس، أو في غرفة الملابس، إذ يقضي عقوبة الإيقاف لمباراةٍ واحدةٍ بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في البطولة خلال مباراة بايرن الأخيرة على أرضه أمام ريال مدريد.

وقال المدرب عن ذلك: «سأجلس بمكانٍ ما في الملعب، ليس بعيدًا جدًّا عن فريقي، لكنني لا أعرف طريقي في هذا الملعب جيدًا بعد».

واختتم حديثه بالقول: «لست سعيدًا بالطريقة التي تمَّ بها إيقافي. لا أعتقد أن هذا عادلٌ، لكنْ، في الوقت الجاري، الأمر يتعلَّق ببساطةٍ بحل هذه المشكلة بوصفنا فريقًا، ونحن قادرون على ذلك».