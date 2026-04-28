بثلاثية.. كالياري يبتعد عن الهبوط

ابتعد فريق كالياري الإيطالي الأول لكرة القدم أكثر عن مناطق الهبوط بعودته إلى طريق الانتصارات بفوزه على ضيفه أتالانتا 3-2، في ختام مباريات الجولة الـ 34 للدوري.

واعتقد كالياري أنه في طريقه إلى تحقيق فوز سهل على ضيفه بعدما تقدم بهدفين صاعقين سجلهما السنغالي بول مندي «1 و8»، إلا أن الفريق الزائر أدرك التعادل في غضون خمس دقائق قبل نهاية الشوط الأول بفضل جانلوكا سكاماكا «40 و45». وانتزع جينارو بوريلي الفوز للفريق المضيف فور نزوله إلى الملعب في الدقيقة 47 بدلًا من المصاب مندي.

ورفع كالياري الذي كان تعرض لهزيمة قاسية أمام إنتر المتصدر 0-3 الجولة الماضية، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ 16، متقدمًا بفارق ثمان نقاط عن كريمونيزي الـ 18 وآخر الهابطين، قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.

في المقابل، تجمد أتالانتا الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في «خسارة وتعادل وهزيمة» وخرج الأربعاء من نصف نهائي الكأس أمام لاتسيو بخسارته بركلات الترجيح، عند 54 نقطة في المركز السابع.