التعادل يخيّم على لاتسيو وأودينيزي

خطف فريق لاتسيو الأول لكرة القدم تعادلًا مثيرًا في المباراة أمام ضيفه أودينيزي 3ـ3، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 48 نقطةً في المركز الثامن، فيما صعد أودينيزي إلى 44 نقطةً في المركز الـ 11.

وتقدَّم أودينيزي في الدقيقة 18 عبر كينجسلي إهيزيبو، وأدرك لوكا بلجريني التعادل للاتسيو «50». وفي الدقيقة 80 سجل بيدرو رودريجيز الهدف الثاني للاتسيو، لكنَّ أودينيزي نجح في إدراك التعادل بعد ست دقائق عن طريق آرثر عطا، الذي أحرز الهدف الثالث أيضًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، إلا أن لاتسيو عاد وأدرك التعادل عقب دقيقتين عبر دانييل مالديني.