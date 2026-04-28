بعد الجراحة.. انتهاء موسم مودريتش

انتهى موسم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة بسبب كسر في عظم الوجنة تعرض له خلال التعادل السلبي مع يوفنتوس الأحد.

ومن المتوقع أن يغيب مودريتش قائد منتخب كرواتيا عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، لكن من المرجح أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم المقبلة، وربما مع ارتداء قناع للوجه، بحسب المصدر.

ورغم ذلك، سيضطر اللاعب البالغ 40 عامًا للغياب عن المباريات الأربع الأخيرة لميلان في الدوري بعد اصطدام رأسي مع مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس، على ملعب سان سيرو الأحد.

وغادر مودريتش الملعب وهو يضع كمادة ثلج على وجهه، وكشف ميلان في وقت سابق الإثنين عن أنه أصيب بكسر في عظم وجنته اليسرى وسيحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية.

وأوضح النادي في بيان مقتضب الإثنين: «كانت الجراحة ضرورية لعلاج كسر معقد ومتعدد الأجزاء في عظم الوجنة الأيسر. وقد تكللت العملية بالنجاح التام».

ولم يحدد ميلان مدة غياب مودريتش، لكن البيان الأخير أضاف أنه «يأمل في تعافي سريع لمودريتش في ضوء كأس العالم»، ما يشير إلى أن موسمه بقميص الفريق انتهى.

في الصيف الماضي، وقع مودريتش عقدًا لمدة عام واحد مع أبطال أوروبا سبع مرات قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مع خيار تمديد العقد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويحتل ميلان الساعي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه ماسيميليانو أليجري، المركز الثالث بالدوري برصيد 67 نقطة متقدمًا بفارق ست نقاط عن كومو وروما صاحبي المركزين الخامس والسادس قبل رحلته إلى ساسوولو الأحد.