إنريكي: بايرن هجومي.. وفريقي جاهز

أبدى الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم إعجابه ببايرن ميونيخ، وذلك قبل مباراتهما الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

قال إنريكي في مؤتمر صحافي الإثنين :«أنا معجب بجميع لاعبي بايرن، ومدربهم رائع، إنهم من أكثر الفرق التي أستمتع بمشاهدة مبارياتهم، فهم يهاجمون بشراسة».

وأضاف: «أنا معجب بجميع المدربين خاصة أصحاب الفكر الهجومي، وفينسنيت كومباني أحدهم».

تابع :«ربما يتوفق علينا بايرن ميونيخ على مستوى النتائج، لأنهم لم يخسروا سوى مباراتين فقط هذا الموسم، ولكن ما قدمناه يؤكد أنه لا يوجد فريق أفضل منا».

وأشار إنريكي إلى أنه يواجه حيرة في اختيار التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونخ، قائلًا «جميع اللاعبين جاهزين» في رده بشأن

خياراته في خط الوسط.

واستعاد الثلاثي، صانع الألعاب فيتينيا، وأشرف حكيمي، ونونو مينديز لياقتهم البدنية، بينما يبقى اللاعب الشاب كينتن نجانتو الغائب الوحيد بسبب الإصابة.

وختم إنريكي :«سنرى ما هو أفضل تشكيل أساسي نخوض به المباراة، فكل مدرب يريد الدفع بأفضل لاعبيه في المراحل الحاسمة، والأجواء الساحرة لدوري أبطال أوروبا تحفز اللاعبين، ونحن نقدم أداء مميزا في هذه الفترة».