باريس.. 30 مواجهة ألمانية.. والبايرن الأكثر ظهورا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء بايرن ميونيخ الألماني، في زيارته التاسعة لملعب حديقة الأمراء، والـ 16 إجمالًا، وذلك لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغ باريس، حامل للقب، نصف النهائي الثالث له بعد 2020 و2025، على حساب ليفربول الإنجليزي، بينما تأهل بايرن باكتساحه ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في التتويج «15» 7-4 في مجموع المباراتين.

وخلال المواجهات الـ 30 أمام الألمان في دوري الأبطال، التي بدأت قبل 32 عامًا، فاز باريس بـ 15 مباراة مقابل 13 خسارة وتعادلين. وكانت أكثر هزائمه إيلامًا السقوط في نهائي 2020 أمام بايرن ميونيخ بهدف دون رد.

وكان الفرق الألمانية التي زارت الملاعب الفرنسية في دوري الأبطال، عندما استضاف باريس بايرن في ذهاب دور المجموعة الثانية موسم 1994-1995، علمًا أنه فاز أيضا إيابًا بهدف دون رد.

واستقبل باريس على ملعب «حديقة الأمراء» أربع فرق ألمانية هي بايرن «8»، وبروسيا دورتموند «3»، ولايبزيج «2» وباير ليفركوزن «1».

ويملك الفريق الباريسي تسع انتصارًات على ضيوفه من 14 مواجهة، منها أربع على بايرن واثنين على كل من دورتموند ولايبزيج، بينما خسر أربعة مرات. ولم تشهد تلك المواجهات أي تعادل.

ويأمل باريس هذه المرة في إيقاف سلسلة خسائره المتتالية أمام بايرن عند خمسة مباريات، والتي لم يسبق لأي فريق آخر أن حققها أمامه.