الهلال يستهدف الانتصار التاسع أمام ضمك

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره ضمك، عند الـ 09:00 من مساء الثلاثاء، على ملعب «الملكة أرينا» ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 13 مباراة، منها ثمانية انتصارات للهلال مقابل فوز وحيد لضمك، وحضر التعادل أربع مرات، فيما سجل لاعبو الأزرق 25 هدفًا، مقابل 12 لمنافسهم.

وأنهى الأزرق العاصمي مواجهة الدور الأول في منتصرًا 2ـ0، في المباراة التي لعبت لحساب الجولة 13، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها.

ويعود الهلال إلى خوض المواجهات الرسمية، بعد 15 يوم راحة، عقب خروجه أمام السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما كانت آخر مبارياته المحلية أمام الخلود 8 أبريل الجاري في الجولة 29 «المقدمة» بسبب البطولة القارية.

على الطرف الآخر، يدخل ضمك هذه المباراة، بعد انتصاره الأخيرة على الأخدود على ملعبه في خميس مشيط 2ـ0، الخميس الماضي.

ويسعى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وتقليص الفارق مع النصر المتصدر، إلى خمس نقاط، فيما يهدف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك، إلى الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر في القائمة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، بخلاف ضمك الذي لعب 29 مواجهة بـ26 نقطة.