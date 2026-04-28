صراع مراكز بين نيوم والحزم

يبحث فريق نيوم الأول لكرة القدم، عن تعويض خسارته الأخيرة في دوري «روشن» وتحسين مركزه في سلم الترتيب، حين يستقبل نظيره الحزم لحساب الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وأخفق نيوم في الجولة الماضية بالخسارة أمام النجمة الذي ودع رسميًا المسابقة بهبوطه إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

فيما يأمل الحزم مواصلة نتائجه الإيجايبة خلال الجولات الأخيرة بتحقيقه انتصارين متتاليين أمام الفيحاء والرياض.

وفي دوري المحترفين تواجه الفريقان مرة واحدة خلال الدور الأول من النسخة الجارية نجح خلالها نيوم في الانتصار بنتيجة 2ـ1.

ويحتل نيوم المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة جمعها من 11 انتصارًا و 6 تعادلات وخسارته 12 مباراة.

فيما يأتي الحزم في المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 10 انتصارات و7 تعادلات وخسارة 12 مباراة.