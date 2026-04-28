إنريكي أمام بايرن.. انتصاران وخسارة في 5 مواجهات

يملك الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، سجلًا متباينًا في مواجهاته أمام بايرن ميونيخ، وذلك قبل الصدام المرتقب بين الطرفين، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.

وخاض إنريكي خمس مواجهات سابقة أمام العملاق البافاري في مختلف المسابقات، حقق خلالها انتصارين مقابل ثلاث خسائر، دون تسجيل أي تعادل، مسجلًا 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، بمعدل نقاط بلغ 1.20 لكل مباراة.

وتعود أولى مواجهاته إلى موسم 2014-2015 عندما كان يقود برشلونة، حيث تفوق ذهابًا في نصف نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3-0 على ملعب كامب نو، قبل أن يخسر إيابًا في أليانز أرينا بنتيجة 2-3، ليعبر حينها إلى النهائي.

وفي المواسم الأخيرة، تكررت المواجهة خلال قيادته لباريس سان جيرمان، إذ خسر في دور المجموعات بنتيجة 1-2، قبل أن يثأر بفوز مهم 2-0 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بينما شهدت مواجهة أخرى في دوري الأبطال موسم 2024-2025 فوز بايرن 1-0.

ويأمل إنريكي في تحسين أرقامه أمام الفريق الألماني خلال المواجهة المرتقبة، خاصة أن الصدام يأتي في مرحلة حاسمة من البطولة، وسط طموح باريس سان جيرمان لبلوغ النهائي الأوروبي.