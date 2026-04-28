أمام النجمة.. الخليج يخطط على الفوز الأول

يسعى فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى تحقيق الانتصار، حينما يستضيف نظيره النجمة، عند الـ 09:00 من مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين إلا في مواجهة الدور الأول التي لعبت في بريدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.

وأعلنت الجولة الماضية هبوط النجمة رسميًا لمصاف أندية دوري يلو للدرجة الأولى، عقب الخسارة الأخيرة أمام التعاون 1ـ2، فيما يسعى الخليج إلى استغلال هذا الظرف بتحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين موقعة في قائمة الترتيب.

ويأمل الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج، الذي خلف اليوناني جورجس دونيس، بتحقيق الفوز الأول، بعد أن خسر أول مبارياته أمام الفتح، الجمعة، في الأحساء، ضمن الجولة الـ 29.

وعلى الطرف الآخر، ستكون مواجهة النجمة، الذي يقوده الإنجليزي نيستور المايسترو، مدرب الفريق، أداء واجب، لاستكمال ما تبقى من مباريات في الدوري، بعد الهبوط الرسمي.

ويحتل الخليج المرتبة الحادية عشر في قائمة دوري المحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتذيل النجمة القائمة بـ11 نقطة.