النزال الـ 34 يجمع الشباب والفتح

يستقبل فريق الشباب الأول لكرة القدم، الثلاثاء، نظيره الفتح على ملعبه في الرياض، ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وتميل الكفة تاريخيًا لصالح الشباب في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين بفارق بسيط، إذ تواجها في 33 مباراة، نجح خلالها الفريق العاصمي في تحقيق 11 انتصارًا مقابل 10 للفتح، فيما حضر التعادل بينهما 12 مرة.

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بهدف تعويض خسارة البطولة الخليجية أمام الريان القطري، الخميس الماضي، ومواصلة عدم الخسارة في آخر 4 مباريات في دوري «روشن».

ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الرياض صاحب المركز السادس عشر.

من جهته، يخطط الفتح على تحسين مركزه والابتعاد عن المقاعد المتراجعة، إذ يمتلك الرصيد نفسه مع الشباب، ويحتل المركز الثالث عشر في سلم الترتيب.