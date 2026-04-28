بـ 5 انتصارات متتالية.. البايرن يهدد نهائي باريس الثالث

يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في سيناريو يعاد للمرة الـ 16 بينهما بالمسابقة منذ 1994ـ1995، ويأمل من خلاله أن يكسر هيمنة البافاري على المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، وكان أبرزها نهائي 2020.

بلغ باريس، حامل اللقب، نصف النهائي السادس له بعد تخطيه ليفربول الإنجليزي ذهابًا «2ـ0» وإيابًا بالنتيجة نفسها. وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها هذه المرحلة في إنجاز فرنسي غير مسبوق، بينما صعد البايرن للمرة الـ 14، وكان على حساب ريال مدريد «2ـ1» و«4ـ3».

لكن الوصول للنهائي الثاني تواليًا، لن يكون مهمة سهلة لباريس أمام فريق سبب له أكبر قدر من المتاعب في المواسم الأخيرة، ففوز البافاري 2ـ1 في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة، رفع رصيده إلى خمسة انتصارات متتالية، سجل فيها سبعة أهداف، فيما استقبل واحدََا.

كانت أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات موسم 1994ـ1995، وفاز باريس ذهابًا وإيابًا، لكن ومنذ ذلك الحين دانت السيطرة للفريق الألماني بواقع تسعة انتصارات مقابل ست خسائر.

وسبق للفريقين أن اصطدما مرتين في الأدوار الإقصائية حيث التقيا بربع نهائي 2020ـ2021 وانتهى لصالح باريس «3ـ1» و«0ـ1» وثمن نهائي 2022ـ2023 وهذه المرة رد البايرن الدين بـ «1ـ0» و«2ـ0». وكانت المواجهة الأبرز نهائي لشبونة 2020 عندما سقط باريس بهدف دون رد من توقيع لاعبه السابق كومان كينجسلي، الذي يلعب حاليًا مع النصر السعودي.

مع تسجيل كلا الفريقين 38 هدفًا وهو الأعلى الموسم الجاري، فيتوقع أن تشهد المباراة الافتتاحية في العاصمة الفرنسية إثارة كبيرة في ظل توفر مهاجمين على مستوى عالٍ بين الفريقين.

وبأهدافه تلك حقق باريس رقمًا قياسيًا جديدًا في البطولة، بينما يسعى البايرن لتحطيم رقمه البالغ 43 الذي سجله موسم 2019ـ2020.

ومع ذلك، ونظرًا لأن باريس خاض مباراتين إضافيتين بالأدوار الإقصائية، فإن متوسط أهداف البايرن في المباراة الواحدة، والبالغ 3.17، أفضل بكثير.

ويعد الفريقان هما الأفضل تاريخيًا بمعدلات التسجيل فالبايرن لديه «3.91» موسم 2019ـ2020 ولباريس«3.38» في2017ـ2018 وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للعبة.

حقق باريس، بتشكيلة خلت من أبرز لاعبيه، فوزًا سهلًا 3ـ0 على أنجيه، السبت، بالدوري المحلي، لكنه سيعيد مهاجميه النجوم إلى التشكيلة الأساسية أمام البايرن وأبرزهم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي أسهم بشكل مباشر في 13 هدفًا من البطولة «8 أهداف و5 تمريرات حاسمة»، أي بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي في نسخة واحدة، «8 و6» موسم 2024ـ2025 بحسب «أوبتا».

وإذا ما اعتُبر البرتغالي فيتينيا، لاعب الوسط، لائقًا بدنيًا، فمن المتوقع أن يلعب دورًا مهما في صناعة اللعب، نظرًا لأن 1370 تمريرة مكتملة له الموسم الجاري وهي الأعلى لأي لاعب منذ 2003ـ2004. وأكمل اللاعب أكثر من 100 تمريرة في ثماني مباريات مختلفة، ولم يتجاوزه سوى تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة الإسباني موسم 2010ـ2011 بـ «9».

كما يحتل كلا الفريقين المركز الأول مناصفةً في عدد الأهداف المسجلة بعد فقدان الكرة بشكل متكرر، حيث يملك كل منهما ستة بعد استعادة الكرة في مناطق متقدمة، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أسلوب مدرب باريس الإسباني لويس إنريكي في الضغط العالي وخنق الخصوم.

وبحسب إحصاءات «أوبتا» مارس باريس ضغطًا مكثفًا على 58 بالمئة من كرات منافسيه في الثلث الأوسط من الملعب، وهي أعلى نسبة بين جميع الفرق.

كما سجل باريس هدفين أو أكثر في كل مباراة من مبارياته الثماني الأخيرة بالأدوار الإقصائية بالمسابقة، وهو رقم قياسي مشترك مع برشلونة بين أبريل 2015 وأبريل 2016، والذي كان يدربه أيضًا لويس إنريكي.

في الجانب الآخر أكد البايرن، الذي حسم بالفعل لقب الدوري المحلي قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، قدرته عل قلب الأمور لصالحه، فبعد تأخره بثلاثية نظيفة أمام ماينز بالشوط الأول السبت، لجأ المدرب البلجيكي فينسينت كومباني إلى دكة البدلاء الغنية بالنجوم فسجل له هاري كين وجمال موسيالا ومايكل أوليسيه ليفوز بنتيجة 4ـ3.

ويتسلح الفريق بهدّافه هاري كين الذي سجل 16 هدفًا في آخر 15 مباراة له في دوري أبطال أوروبا. ويحتل قائد منتخب إنجلترا المركز الثاني في قائمة هدّافي الموسم الجاري بـ 12 هدفًا، خلف الفرنسي كيليان مبابي «15»، وهو أيضًا أكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب إنجليزي في نسخة واحدة من البطولة كما تشير «أوبتا».

كما سجل كين في آخر أربع مباريات له بالأدوار الإقصائية، ويمكنه معادلة أطول سلسلة أهداف متتالية للاعب من بايرن ميونيخ بالمسابقة بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي «5» بين عامي 2016 و2018.