سينر يتأهل إلى ربع النهائي

بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنَّف الأول عالميًّا، الدور ربع النهائي من دورة مدريد للماسترز «ألف نقطة» للتنس بفوزه على البريطاني كاميرون نوري «الـ 23» بنتيجة 6ـ2 و7ـ5، الثلاثاء.

واحتاج الإيطالي، البالغ 24 عامًا، والفائز بأربعة ألقابٍ في بطولات الـ «جراند سلام»، إلى ساعةٍ و26 دقيقةً لتحقيق فوزه الأول على البريطاني في أول مواجهةٍ بينهما حتى الآن، وضرب موعدًا في الدور المقبل مع التشيكي فيت كوبريفا «الـ 66»، أو الواعد الإسباني رافائيل خودار «الـ 42».

وهيمن سينر، الذي كان خسر مجموعةً في الدور السابق أمام الفرنسي بنجامان بونزي، على المجموعة الأولى، وأنهاها في 35 دقيقةً بعد أن كسر إرسال نوري في الشوطين الثالث والخامس قبل أن يواجه بعض الصعوبات في الثانية حيث خسر إرساله في الشوط السادس عندما ردَّ له البريطاني التحية مباشرةً على كسر الإرسال في الشوط الخامس، ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الـ 11 قبل أن يكسب المجموعة 7ـ5 في 51 دقيقةً.

ووصل الفرنسي آرتور فيس « الـ 25» الدورَ ذاته بفوزه على الأرجنتيني توماس مارتين إيتشيفيري «الـ 29» المتخصِّص في اللعب على الأراضي الترابية 6ـ3 و6ـ4 في ثمن النهائي.

وبعد أن تُوِّج الأسبوع الماضي بلقب دورة برشلونة، حصل الفرنسي، البالغ 21 عامًا، على جرعة ثقةٍ إضافيةٍ، وواصل سلسلة انتصاراته محققًا فوزه الثامن تواليًا بعد أن فرض نفسه دون أن يرتجف في ساعةٍ و26 دقيقةً.

ويلعب فيس في ربع النهائي إما مع التشيكي ييري ليهيتشكا، أو الإيطالي لورنتسو موزيتي.

شرح

الإيطالي يانيك سينر يحتفل بفوزه على البريطاني كاميرون نوري في مباراتهما ضمن دور الـ 16، الثلاثاء (رويترز)