ماكرون يتوقّع فوز باريس على بايرن

توقَّع إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، فوز باريس سان جيرمان، حامل اللقب، على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3ـ1 في مباراتهما ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وردَّ الرئيس على أسئلة طلابٍ في إحدى المدارس خلال زيارته إمارةَ أندورا قائلًا: «أنا من مشجعي مرسيليا، لكنْ اليوم يلعب باريس سان جيرمان، لذا سأشجع باريس، وأعتقد أنهم سيفوزون 3ـ1».

وعندما سُئل: هل من الممكن تحقيق الفوز في النهائي أيضًا؟ أجاب ماكرون: «الأمر ليس محسومًا أبدًا، لكنه فريقٌ رائعٌ».

وتابع: «أعتقد أننا نملك منتخبًا فرنسيًّا رائعًا أيضًا لكأس العالم، ولدي ثقةٌ في المدرب ديدييه ديشامب».