«NBA» تغرّم سمارت وكينارد

غرَّمت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين «NBA»، الثلاثاء، ماركوس سمارت ولوك كينارد، لاعبَي فريق لوس أنجليس ليكرز، بسبب انتقادهما التحكيم عقب الخسارة أمام هيوستن روكتس في الـ «بلاي أوف»، حسبما أعلنته الرابطة.

وفُرضت غرامةٌ قدرها 35 ألف دولارٍ على سمارت بسبب التشكيك في نزاهة الحكام، بينما غُرِّم كينارد بـ 25 ألفًا لتوجيه ألفاظٍ غير لائقةٍ إلى الحكام.

ووقعت الحادثتان في الدقائق التي تلت فوز هيوستن على ليكرز 115ـ96، الإثنين، وهو الانتصار الذي قلَّص به روكتس الفارق إلى 3ـ1 في سلسلة الدور الأول من المنطقة الغربية.

ويستطيع ليكرز حسم التأهل إلى الدور الثاني بفوزٍ على أرضه أمام روكتس، الأربعاء.

وتفادى روكتس الخروج بنتيجةٍ ساحقةٍ، لكنَّه مطالبٌ بالفوز في المباراة المقبلة لفرض مواجهةٍ سادسةٍ في هيوستن، الجمعة.

وفي حال التعادل، ستُجرى مباراةٌ سابعةٌ فاصلةٌ في لوس أنجليس، الأحد.