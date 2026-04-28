الهلال.. توصيات إسبانية تلزم هوساوي بـ «الضاغط»

أوصى الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي في نادي الهلال، بوضع «رباطٍ ضاغطٍ» على المنطقة المحيطة بركبة مراد هوساوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في التدريبات بوصفه إجراءً وقائيًّا، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراء الاحترازي الذي يتبعه هوساوي لا يدعو للقلق، إذ يُعدُّ إجراءً طبيًّا وقائيًّا روتينيًّا، ويأتي بعد أن منحه الطبيب الضوءَ الأخضر للحضور ضمن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة ضمك، الثلاثاء، على ملعب «المملكة أرينا» في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وبيَّن أن هوساوي تدرَّب بشكلٍ طبيعي مع المجموعة طيلة الأيام الماضية بعد السماح له بذلك من قِبل الجهاز الطبي.

وتعرَّض اللاعب لإصابةٍ في الركبة إثر احتكاكٍ خلال حصةٍ تدريبيةٍ اعتياديةٍ، الأسبوع الماضي.

وارتدى هوساوي القميص الأزرق في 11 مباراةً منذ انتقاله إلى الفريق خلال الفترة الشتوية الماضية بمجموع 437 دقيقةً، منها سبع مواجهاتٍ في دوري روشن السعودي، وصنع هدفًا، ولم يُسجِّل، ونال بطاقةً صفراء.