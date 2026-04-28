الدور الثاني.. 3 انتصارات هلالية وضمك يخطف الأول في أبها

سيطر فريق الهلال الأول لكرة القدم على مواجهاته أمام ضمك في الدور الثاني من دوري المحترفين منذ أول لقاءٍ جمعهما بعد صعود الأخير للبطولة من دوري الدرجة الأولى موسم 2019ـ2020.

ولعب «الأزرق العاصمي» ست مبارياتٍ أمام «فارس الجنوب» في الدور الثاني، وحقق فيها ثلاثة انتصاراتٍ، مقابل تعادلين، وخسارةٍ واحدةٍ.

وسجل الهلال أكبر نتيجةٍ أمام منافسه في هذا الدور حيث أمطر شباكه برباعيةٍ مقابل هدفين في الجولة الـ 26 من موسم 2022ـ2023، وقد تناوب على إحرازها مصعب الجوير، والمالي موسى ماريجا، والبرازيلي ماثيوس بيريرا، والنيجيري أوديون إيجالو، فيما سجل لضمك منصور حمزي، والأرجنتيني إيميليو زيلايا.

وأحرز الهلاليون خلال المواجهات الست في الدور الثاني عشرة أهدافٍ، مقابل سبعةٍ لمنافسهم. ويتساوى المالي موسى ماريجا، والأرجنتيني إيميليو زيلايا، هدَّافا هذه المباريات، بهدفين لكلٍّ منهما.

وتُعدُّ مدينة أبها الأكثر احتضانًا لهذه اللقاءات بواقع خمسةٍ، بينما جرى واحدٌ في الرياض. وسجل ضمك انتصاره الأول والوحيد في دوري المحترفين على الهلال في أبها موسم 2020ـ2021 بهدفٍ دون ردٍّ عبر الجزائري فاروق شافعي.

واحتضن ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، الذي سيحتضن مواجهة الليلة، مباراةً وحيدةً بين الفريقين، وكانت ضمن الجولة الـ 24 من موسم 2023ـ2024.