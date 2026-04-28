أيك أثينا يدخل على خط مفاوضات كيسيه

دخل الدولي الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في دائرة اهتمامات نادي أيك أثينا اليوناني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أكدته وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني.

ونجح النجم الإيفواري في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي مع فريقه الأهلي، السبت الماضي، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بعد الفوز على ماتشيدا الياباني بهدف دون مقابل.

ويقترب كيسيه من نهاية عقده مع الأهلي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي الجداوي.

وكشف موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني، الثلاثاء، أن أيك أثينا أبدى اهتمامًا رسميًّا بالحصول على خدمات اللاعب، ويدرس تقديم عرض كبير في محاولة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن الفريق اليوناني ليس الوحيد الذي يرغب في ضم اللاعب، المتوَّج بكأس الأمم الإفريقية عام 2023، وتشير التقارير إلى أنَّ نادي يوفنتوس الإيطالي يراقب الوضع عن كثب، إذ يحتمل أن يصبح منافسًا قويًّا على ضمه.

ومن المرجح أن يعتمد أي انتقال بشكل كبير على الجوانب المالية، إذ يتقاضى كيسيه حاليًّا ما يقرب من 14 مليون يورو في الموسم الواحد، ومن المتوقع أن يكون راتبه عاملًا رئيسًا في المفاوضات، حيث قد يتطلب تعديلًا كبيرًا من جانب الأندية الأوروبية المهتمة به.

وتقدر القيمة السوقية لكيسيه حاليًّا بنحو 12 مليون يورو، ما يعكس خبرته في أندية أوروبية كبرى وتأثيره المستمر على المستوى الدولي.

ومع اقتراب فترة الانتقالات، من المتوقع أن يبقى وضع كيسيه من أكثر القضايا التي تحظى بمتابعة دقيقة، وتقيّم العديد من الأندية إمكانية هيكلة صفقة تناسب تطلعاتها المالية.