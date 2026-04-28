أليسون تخطط على أولمبياد لوس أنجليس

تخطط الأمريكية أليسون فيليكس، أكثر لاعبة تتويجًا في تاريخ ألعاب القوى الأولمبية بـ 11 ميدالية، للعودة إلى المنافسات في عمر الأربعين، واضعة نصب عينيها المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وأوضحت فيليكس لمجلة «تايم»، في تقرير نُشر أنها تستعد لما تأمل أن تكون مشاركتها الأولمبية السادسة في مدينتها الأم حين تبلغ الـ 42 من العمر.

وقالت فيليكس، عن حلمها الأولمبي: «إنها عودة إلى الوطن لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر وهي الشيء الوحيد القوي بما يكفي ليعيدني».

أحرزت الميدالية الذهبية في سباق 200 م في أولمبياد لندن 2012، كما أضافت ذهبيات التتابع 4 مرات 400م في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2021، إضافة إلى لقبي تتابع أربع مرات 100 م في 2012 و2016.

نالت أيضًا فضية 200 م في 2004 و2008، وفضية 400 م في 2016، وبرونزية 400 م في طوكيو.

ودافعت فيليكس بقوة عن حق السيدات في العودة إلى المنافسة بعد الإنجاب، وهي التي أنجبت ابنة في 2018 وابنًا في 2024.

وحضرت فيليكس أولمبياد باريس 2024 كمشجعة، لكنها شعرت بحنين إلى أيام المنافسة.

وأضافت للمجلة: «كانت المشاعر متضاربة بالتأكيد. كانت هناك لحظات قلت فيها: يا له من أمر رائع، إنه مثير جدًّا أن أكون في المدرجات وعلى الجانب الآخر».

وتابعت «ثم كانت هناك لحظات قلت فيها: أفتقد هذا الإحساس».

وفازت فيليكس برقم قياسي بلغ 20 ميدالية في بطولات العالم، وهو الأعلى لأي امرأة أو رجل، بينها 14 لقبًا.

وتُوِّجت بلقب 200 م في أعوام 2005 و2007 و2009، ولقب 400 م في 2015، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في التتابع أربع مرات 100 م، ولقب التتابع المختلط أربع مرات 400 م في 2019، وست ذهبيات في تتابع السيدات أربع مرات 400 م، من بينها ذهبية ما كان يُعد لقاء وداعها، بطولة العالم 2022 في يوجين بولاية أوريجون.