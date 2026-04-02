من هو الطبيب النفسي حكم مواجهة الهلال وضمك؟

في 28 أغسطس 1990، وُلِدَ راد أوبرينوفيتش، حكم كرة القدم، في ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا.

ونشأ راد في المدينة ذاتها، وظل مرتبطًا بها طوال حياته، ولا يزال يقيم فيها حتى اليوم.

ولم تكن الملاعب مجال عمله الوحيد، إذ جمع أوبرينوفيتش بين مهمة التحكيم ومسؤولياته الوظيفية في المستشفى الجامعي للطب النفسي في ليوبليانا، محافظًا على هذا التوازن طوال مسيرته.

وقد انطلقت مسيرة راد الرسمية في التحكيم الاحترافي، 5 أبريل 2013، حين أدار مباراته الأولى في دوري الدرجة الثانية السلوفيني، وكان عمره وقتها 22 عامًا.

وأثبت الحكم جدارةً واضحةً في المستويات المحلية، ما فتح أمامه باب الانضمام إلى برنامج UEFA الاحترافي لاكتشاف الحكام وتطويرهم موسم 2014ـ2015، وحقًّا التحق أوبرينوفيتش بتدريبٍ للحكام الدوليين المحتملين في مقر الاتحاد، إلى جانب زملائه جريجا كورديج، وتوميسلاف بوسبيه، وأتموا جميعًا التدريب بنجاحٍ، وهو الإطار المؤسسي الذي أسَّس لانطلاقته الدولية.

وعام 2017، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إدراج اسم أوبرينوفيتش، البالغ آنذاك 26 عامًا، في قائمة الحكام الدوليين، ليصبح بذلك أصغر حكم سلوفيني يصل إلى هذا المستوى في ذلك الوقت.

وبعد شهرين من دخوله القائمة، أدار الحكم أولى مبارياته الدولية، مارس 2017، ضمن تصفيات بطولة أوروبا للشباب تحت 17 عامًا، ثم تدرَّج بعدها في المسابقات الأوروبية من دوري المؤتمر إلى دوري أوروبا وصولًا إلى دوري أبطال أوروبا.

وتولى أوبرينوفيتش، أكتوبر 2023، إدارة مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا بين رويال أنتويرب وشاختار دونيتسك على أرض الفريق البلجيكي، وكان عمره 33 عامًا. وفي موسم 2024ـ2025، قاد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في كوبنهاجن، العاصمة الدنماركية.

كذلك اختير راد ضمن كادر الحكام الاحتياطيين ببطولة يورو 2024 في ألمانيا بصفة حكمٍ رابعٍ، ثم أعلنت لجنة حكام UEFA، في 12 ديسمبر 2025، ترقيته من الفئة الأولى إلى فئة النخبة ابتداءً من 1 يناير 2026.

وعلى مدار مسيرته، أدار أوبرينوفيتش 328 مباراةً رسميةً، أشهر فيها 1.368 بطاقةً صفراء، و29 بطاقةً حمراء، واحتسب 83 ركلة جزاءٍ.

وتسجل مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام ضيفه ضمك، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 30، الحضور الثاني للحكم السلوفيني في الموسم الجاري من البطولة، وفق ما نشر حساب اتحاد القدم في منصة التدوينات القصيرة «إكس».

وسبق للحكم «35 عامًا» أن حضر مواجهة الرياض والأهلي خلال الموسم الجاري، ضمن الجولة السابعة.

وإجمالًا، تُعدُّ مباراة الثلاثاء السادسة لراد في الدوري السعودي، إذ سبق له أن قاد لقاء الأهلي والاتحاد الموسم الماضي، ثم الرائد والأهلي في الجولة الـ 33.