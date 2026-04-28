أيام قليلة تحدد مصير صلاح.. وروشن الأقرب

يكشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب بلاده، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء.

وأعلن النجم الدولي المصري رحيله عن ليفربول أخيرًا بعد تسعة أعوام قضاها مع الفريق الأحمر، الذي انضم إلى صفوفه في يونيو عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ليصبح متاحًا للانتقال مجانًا في نهاية الموسم الجاري، وأبدت العديد من الأندية اهتمامًا كبيرًا به.

وصرح محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، بأن قائد الفراعنة على وشك الإعلان عن وجهته المقبلة.

وأكد صلاح رسميًّا الشهر الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري عبر فسخ العقد بالتراضي، على الرغم من أن عقده كان يمتد حتى عام 2027.

ويبقى دوري روشن السعودي الوجهة الأرجح لصلاح، وفقًا للتقارير المتداولة، فإن رامي عباس، وكيل أعماله، أبقى الأمر غامضًا، أفاد في وقت سابق بأنه «لا أحد يعلم» أين سيلعب في الموسم المقبل، ومع ذلك، يقول مراد إنَّ إعلانًا رسميًّا بات وشيكًا.

ونقل موقع «فور فور تو» الإلكتروني عن مراد قوله: «هناك تقارير إخبارية تتحدث عن تلقي صلاح عروضًا من إيطاليا وفرنسا وفرق كبيرة أخرى حول العالم، وهذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة جيدة للغاية لأي فريق».

وأضاف مراد «أيا كان الفريق الذي سيختاره صلاح، فإننا سوف ندعمه، ولديه عروض من السعودية أيضًا. أعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة».

وتعرض صلاح للإصابة خلال فوز ليفربول 3ـ1 على ضيفه كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي، ما يهدد بإنهاء موسمه مع الفريق الأحمر مبكرًا.

وكان إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، كشف في وقت سابق عن أنَّ الإصابة سوف تتطلب أربعة أسابيع من العلاج، ما يعني غياب صلاح فعليًّا عن مباريات

ليفربول المتبقية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النادي لم يؤكد ذلك رسميًّا بعد.

ويمثل رحيل صلاح هذا الصيف ضربة قوية لليفربول، فمنذ انضمامه إلى الفريق تمكن من ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، إذ سجَّل أكثر من 250 هدفًا وحصل على جميع الألقاب الكبرى المتاحة.