القادسية يستضيف مرضى الفشل الكلوي

استضاف نادي القادسية عددًا من الأطفال المصابين بالفشل الكلوي، بالتنسيق والتعاون مع جمعية إيثار للتبرع بالأعضاء ومستشفى الملك فهد التخصصي، بحضور أهالي الأطفال ومنسوبي الجهات المشاركة.

وشهدت المبادرة استقبال 15 طفلًا من المرضى والتجول بهم داخل مرافق النادي، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الأطفال المصابين بالفشل الكلوي نفسيًّا ومعنويًّا عبر تجربة استثنائية داخل النادي وتمكينهم من التفاعل المباشر مع لاعبي الفريق الأول.

وشمل برنامج الزيارة جولة متكاملة داخل النادي، بدأت بالاستقبال والترحيب، مرورًا بتوزيع الهدايا، والتعريف بمرافق النادي، ثم زيارة مركز الأداء العالي للفريق الأول لكرة القدم والتعرف على ما يحتويه من تجهيزات احترافية. وتضمنت الجولة أيضًا حضور جزء من تدريبات الفريق الأول، تلاها لقاء مباشر مع اللاعبين.