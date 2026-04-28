الريال يعلن رحيل أسطورة السلة

أعلن ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، وفاة مونشو مونسالفي، وهو من أساطير النادي وكرة السلة الإسبانية، عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

ودافع مونسالفي عن قميص الريال أربعة مواسم، من 1963 حتى 1967، وخلال تلك الفترة، فاز بتسعة ألقابٍ «ثلاث كؤوس لأوروبا، وثلاث بطولاتٍ للدوري، وثلاث كؤوسٍ لإسبانيا».

كذلك مثَّل مونشو منتخب إسبانيا في 61 مناسبةً، وحقق الميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1963.

وبعد انتهاء مسيرته لاعبًا، حقق مسيرةً مميَّزةً بوصفه مدربًا للمنتخب الإسباني والأندية.

وذكر النادي في بيانٍ بموقعه الإلكتروني: «يرغب ريال مدريد في التعبير عن تعازيه ومحبته لعائلة مونشو مونسالفي، وزملائه، وكل أحبائه».