جيسوس: تنتظرنا 5 نهائيات.. والفوز على الأهلي صعب

شدَّد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة الأهلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأخير بات بعيدًا عن الفوز بالدوري بسبب الفارق النقطي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، الثلاثاء، عشية مواجهة الأهلي ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، قال جيسوس: «تنتظرنا مباراةٌ صعبةٌ ضد فريقٍ حقق النخبة الآسيوية. سيكون من الصعب عليه الفوز بالدوري بسبب فارق النقاط، لكنها ستكون مباراةً صعبةً. لدينا خمسة نهائياتٍ، ونريد دعم جماهيرنا فيها».

وأضاف: «ستكون مباراة قويةً ضد خصم عنيدٍ، يملك لاعبين جيدين مثلنا. هل سيفوز النصر غدًا؟ نعم، وهل يستطيع الأهلي أن يفوز؟ سأقول نعم، لذا هي مباراةٌ صعبةٌ، وقويةٌ، وفيها شراسةٌ كبيرةٌ».

وتابع المدرب: «النصر أفضل نقطيًّا، وينافس بشراسةٍ، والأهلي يملك لاعبين جيدين، ومدربًا جيدًا، لكن المباراة غدًا لن تكون سهلةً بين فريقين عاليي التنافسية، وآمل أن نستمر في مكانتنا الحالية في الصدارة».

وحول صعوبة تجهيز اللاعبين للمباريات الحاسمة، أجاب جيسوس: «نستطيع تجهيز اللاعبين للمباريات الحاسمة، وكل لاعب يستطيع تجهيز نفسه بشكلٍ مختلفٍ. لم يعتد لاعبو النصر، باستثناء الأجانب، على البطولات، لكنْ الفريق جاهزٌ للتحديات. نحن لم نُجهِّز الفريق من هذه اللحظة، بل من عشرة أشهرٍ».

وفيما يخصُّ كيفية تعامله مع ثمانية لاعبين أجانب في قائمته، واضطراره إلى إبعاد أحدهم مثل أنجيلو، ذكر البرتغالي: «بوصفي مدربًا، لدي مشكلتان، الأولى أننا في أوروبا نختار 11 لاعبًا، وفي السعودية نختار أفضل ثمانية أجانب، وأفصل ثلاثة سعوديين، وهذا ظلمٌ للاعبين السعوديين الذين يقدمون مستوياتٍ جيدةً. أما عن أنجيلو، فهو اكتشافٌ كبيرٌ للنصر. صحيح أنه موجودٌ منذ الموسم الماضي، لكنَّه يقدم مستوياتٍ مميزةً الآن، ولديه ثقلٌ كبيرٌ في النصر في المستقبل، ونريده أن يستمر بالوتيرة نفسها في الفترة المقبلة».

كذلك تحدَّث المدرب عن تاريخ مواجهاته مع ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، بالقول: «في الحقيقة، المدربون لا يلعبون ضد بعضهم، بل الفرق تلعب ضد بعضها. يجب أن يُنظَر إلى السياق، فالسياق مختلفٌ بين تجربتي الهلال والنصر. أنا لم أُهزَم ضد الأهلي إلا مرةً واحدةً مع النصر، وكان ذلك في الدور الأول حيث خسرت نهائي السوبر بركلات الترجيح، وكانت المباراة الأولى لي ضد الأهلي مع النصر».

وفي ختام حديثه، أكد جيسوس أنهم بدؤوا الموسم وهدفهم واضحٌ، مبينًا أنه عمل طوال موسمٍ كاملٍ على إيصال أفكاره للاعبين، وتثبيتها لديهم، مشددًا على أن النصر جاهزٌ اليوم للفوز بالدوري.