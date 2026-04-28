تفوق بافاري في الملاعب الفرنسية.. وبوردو ولانس يكسران القاعدة

يحل فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل تسجيل رقم قياسي جديد بانتصار سادس تواليًا على حامل اللقب، ومواصلة تفوقه على منافسيه الفرنسيين في المواجهة الـ 35 بالمسابقة أمامها.

ولم يسبق لأي فريق آخر أن حقق سلسلة فوز خماسية ضد باريس في دوري الأبطال، تتضمن نهائي نهائي دوري الأبطال 2020 في لشبونة بفضل هدف من جناح باريس السابق كينجسلي كومان، المنضم حديثًا للنصر السعودي.

ويملك بايرن سجلًا جيدًا أمام الفريق الفرنسية السبعة التي واجهها في البطولة، بواقع 20 فوزًا مقابل عشر خسائر وأربعة تعادلات. إضافةً إلى ذلك، سجل 14 انتصارًا من آخر 16 مباراة له ضد فرق الدوري الفرنسي مع خسارتين فقط.

وبجانب الوصول إلى النهائي، يخطط بايرن، صاحب الألقاب الستة، إلى معادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز خلال موسم واحد في البطولة وتسجيل الانتصار الـ 12 والمسجل باسم ريال مدريد الإسباني في 2000-2001.

وكان الفريق عادل بالفعل الرقم القياسي المسجل باسمه موسمي 2000-2001 و2019-2020، عندما حقق 11 فوزًا وتُوّج بلقبه السادس على حساب باريس تحديدًا.

وبـ 15 مباراة يعد باريس أكثر الفرق الفرنسية التي واجهها بايرن بدوري الأبطال، ويملك في رصيده تسعة انتصارات مقابل ست خسائر، فيما بقي بوردو ولانس هما الوحيدان اللذان لم يسقطا أمام البافاري.

وكانت معظم تلك المواجهات بدور المجموعات، عدا مناسبتين كانتا في نصف النهائي وأمام ليون تحديدًا 2009-2010 وفاز «1-0» و«3-0» و2019-2020، وكانت مباراة من جولة واحدة بسبب فيروس كورونا وانتهت لصالح بايرن أيضًا بثلاثية نظيفة.

وسبق لبايرن أن واجه باريس في ربع نهائي 2020-2021، وكانت الغلبة لفريق العاصمة الفرنسية، ومرة أخرى بدور الـ 16 وفاز البافاري بالمباراتين.

كما واجه بايرن مارسيليا في ربع نهائي 2011-2012 وكسب مباراتي الذهاب والإياب «4-0». ويعد بوردو هو الوحيد الذي كسر شوكة الفريق الألماني، إذ فاز عليه في المرتين اللتين اجتمعا فيهما بدور مجموعات 2009-2010، على ملعبه «2-1» و«2-0» في ميونيخ.

وعلى الملاعب الفرنسية يملك بايرن أيضًا تفوقًا واضحًا إذ سجل عشرة انتصارات في 18 مباراة، مقابل ست خسائر وتعادلين. وسجل لاعبوه 20 هدفًا فيما استقبل 13، وحافظ على نظافة شباكه ثلاثة مرات.