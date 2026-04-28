أكتشيشيك أساسيّا.. الهلال يهاجم ضمك بسالم ومالكوم وبنزيما

قرَّر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الاعتماد على مثلث هجومي مكوَّن من الفرنسي كريم بنزيما، رأس الحربة، وسالم الدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبي، الجناحين الأيسر والأيمن، الثلاثاء، أمام ضمك، وفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويستعين إنزاجي باللاعبين الثلاثة بعد تعافيهم أخيرًا من إصابات مختلفة أبعدتهم لفترات متباينة.

وطبقًا للمصادر نفسها، سيبدأ المدافع التركي يوسف أكتشيشيك المباراة، تعويضًا لزميله السنغالي خاليدو كوليبالي الغائب للإصابة.

وكان الهلال خاض مباراته الأخيرة أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة دون كوليبالي وأكتشيشيك ومالكوم بسبب الإصابة، فيما لعبها سالم وبنزيما بصفة أساسية.

وبعدها تعرض سالم وبنزيما لإصابتين مختلفتين خلال التدريبات، وتعافيا لاحقًا وبرفقتهما أكتشيشيك ومالكوم، وبقي فقط كوليبالي.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد الإثنين عشية مواجهة ضمك، كشف إنزاجي عن استمرار عجز كوليبالي عن خوض التدريبات بسبب إصابته.

ويستضيف الهلال منافسه الجنوبي على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

ويحتل «الأزرق» المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر الذي لعب مباراة زائدة.