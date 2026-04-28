ميليتاو خارج حسابات المونديال

إيدر ميليتاو، قلب دفاع ريال مدريد، يسارًا، في لعبة مشتركة مع لوكاس بويه، لاعب ألافيس، خلال مباراة الفريقين التي أصيب فيها الثلاثاء الماضي (أسوشيتد برس)
مدريد ـ الفرنسية 2026.04.28 | 06:54 pm

خضع البرازيلي إيدر ميليتاو، قلب دفاع فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لعملية جراحية ناجحة في الفخذ اليسرى، في تأكيد على انسحابه من مونديال 2026 مع المنتخب.
وأوضح بيان لنادي ريال مدريد، الثلاثاء: «خضع لاعبنا إيدر ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الوتر القريب لعضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى» من دون تحديد مدة غيابه.
وتعرض ميليتاو للإصابة الأسبوع الماضي في مباراة فريقه أمام ألافيس «2ـ1» لحساب الجولة الـ 33 من منافسات الدوري.
وأجرى ميليتاو، البالغ 28 عامََا، العملية في عيادة بفنلندا، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، وسيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة.
وتشير التقديرات الصحافية الإسبانية والبرازيلية إلى أنَّ فترة غياب لاعب بورتو البرتغالي السابق، الذي انضم إلى ريال 2019، ستستمر خمسة أشهر على الأقل.
وبعد سلسلة من الإصابات، التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تمزقان في الرباط الصليبي، من المتوقع أن يغيب ميليتاو عن نهائيات كأس العالم 2026.
ويعد غياب ميليتاو عن صفوف أبطال العالم خمس مرات ضربة قوية للاعب ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أشرف عليه سابقًا في ريال، ويراه أحد أفضل المدافعين في العالم.


