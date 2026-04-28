الجوهر يحكم في بطولة العالم للسباحة

شارك متعب الجوهر، حكم السباحة الدولي، في تحكيم منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة، التي اختتمت في جزيرة إيبيزا الإسبانية، ممثلًا لقارة آسيا ومسؤولًا فنيًّا وحكمًا دوليًّا.

ويأتي هذا التكليف امتدادًا للثقة الدولية المتزايدة في الكوادر السعودية المتخصصة، إذ يُعد الجوهر من الأسماء البارزة في مجال التحكيم بالسباحة على المستوى القاري، بعد مشاركات متعددة في بطولات إقليمية ودولية، أسهم خلالها في إدارة منافسات عالية المستوى وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وشهدت البطولة مشاركة 171 سبّاحًا وسبّاحة يمثلون 24 دولة من مختلف قارات العالم، وسط تنافس قوي في سباقات المياه المفتوحة، فيما أدار المنافسات طاقم تحكيمي دولي مكوّن من 35 حكمًا، جرى اختيارهم بعناية لضمان تطبيق اللوائح الفنية بدقة واحترافية.