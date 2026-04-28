الهلال بسبعة أجانب و3 حراس

يدخل فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراته مع ضمك، الثلاثاء، لحساب الجولة 30 من دوري روشن السعودي، بقائمة تشمل 19 لاعبًا، بينهم 3 حراس مرمى.

وفضّل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ضم الحارسين محمد اليامي وأحمد أبو راسين إلى القائمة، من أجل الجلوس بديلين للمغربي ياسين بونو.

وتضم الدكة 6 أسماء أخرى بخلاف حارسي المرمى، منهم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، وهو الأجنبي الوحيد ضمن البدلاء.

ويبدأ الفريق المباراة بسبعة لاعبين أجانب، و4 محليين، أحدهم القائد سالم الدوسري، الجناح الأيسر، العائد من الإصابة.

وكما ذكرت «الرياضية» قرر إنزاجي الاعتماد على سالم في خط الهجوم، وبرفقته البرازيلي مالكوم فيليبي، الجناح الأيمن، والفرنسي كريم بنزيما، رأس الحربة.

ويتكون خط الوسط من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، ومحمد كنو، ويقف خلفهم رباعي الدفاع متعب الحربي وحسّان تمبكتي والتركي يوسف أكتشيشيك والفرنسي ثيو هيرنانديز، بينما يحرس بونو مرمى الفريق.

واستعاد الفريق العاصمي خدمات مالكوم بعد تعافيه، فيما لا يزال المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي غائبًا للإصابة، ويعوّضه أكتشيشيك الذي تماثل أخيرًا للشفاء.

ويحتل «الأزرق» المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر الذي لعب مباراة زائدة.